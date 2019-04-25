Задержан полковник ФСБ по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах

По подозрению в получении взяток задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ России, сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей ведомства.

Речь идет о полковнике Кирилле Черкалине, он задержан в рамках возбужденного уголовного дела о взятках в особо крупных размерах.

"Одновременно ФСБ России совместно с СК РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Фролов Дмитрий Алексеевич и Васильев Андрей Валерьевич, ранее уволенные с военной службы по компрометирующим обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.