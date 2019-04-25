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Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

В Киеве заявили, что Россия готовит перепись населения Донбасса и верификацию пенсионеров

После решения об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР Россия готовится к верификации пенсионеров и переписи населения. Об этом заявил украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, он знает это от спецслужб. Слова Туки, однако, содержат сомнительные утверждения. Он утверждает, что жителям Донбасса "будут настойчиво рекомендовать обменять украинские паспорта на паспорта ЛНР и ДНР". При этом МВД РФ разъяснило, что для получения гражданства РФ людям нет необходимости оказываться от украинского гражданства. А в Донбассе оно и сегодня может сохраняться параллельно с гражданством республик.

Тука также сказал, что паспортизация военнослужащих ДНР и ЛНР продолжается уже больше месяца. Сама идея об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса зародилась у руководства России полгода назад, сказал он "Громадскому ТВ".

Напомним, о том, что Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР, сообщалось 16 апреля, перед вторым туром выборов президента на Украине. Указ президента России вышел 24 апреля.

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В Киеве заявили, что Россия готовит перепись населения Донбасса и верификацию пенсионеров

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Теги: ДНР, ЛНР, Донбасс, паспорт РФ, гражданство



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