В Челябинской области установили виновника крупного лесного пожара с ущербом в 1 млн рублей

В Челябинской области установили виновника крупного лесного пожара. Мужчина осуществлял сельскохозяйственный пал травы горящей покрышкой, но огонь распространился и на лес, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления лесами региона.

"Житель Уйского муниципального района осуществлял сельскохозяйственный пал, прикрепив подожжённую автомобильную покрышку к мотоблоку. Его действия привели к распространению огня с земель сельхозназначений на территорию лесного фонда", - сообщили в пресс-службе.

Ущерб лесному фонду составил более 1 млн рублей.

Виновника установили в течение суток. Сейчас ведутся следственные работы.

Напомним, в шести муниципалитетах Челябинской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются в два и более раз.