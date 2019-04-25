25 Апреля 2019
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"Уралкалий" представит доклад о визуализации рабочих мест на Всероссийской неделе охраны труда

Компания "Уралкалий" принимает участие в пятой Всероссийской неделе охраны труда, которая проходит в Сочи с 22 по 26 апреля по инициативе Минтруда и при поддержке правительства РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия"

Участниками федерального форума стали более 10 тыс. профессионалов. Представители власти и профсоюзов, бизнеса и науки, молодые специалисты и работодатели объединены на одной площадке. Десятки параллельно идущих семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов позволяют обсудить самые разные вопросы в области охраны труда. Основная тема форума - "Будущее охраны труда в России – профилактика и культура безопасного труда".

Калийная компания представит доклад о визуализации рабочих мест. В апреле 2019 года в "Уралкалии" была презентована дополнительная система мер, направленная на соблюдение подрядчиками внутренних норм и правил компании в сфере охраны труда и промбезопасности.

"Уралкалий" уделяет огромное внимание вопросам охраны труда и промышленной безопасности, снижению травматизма и профилактике профзаболеваемости на рабочих местах. Знакомство с лучшими зарубежными и российскими практиками – постоянный элемент нашей работы. Это дает возможность сверить принятую в компании стратегию управления охраной труда с работой других мировых компаний и увидеть все самые последние достижения в этой области", - заявил заместитель технического директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды "Уралкалия" Алексей Жуланов.

Всероссийская неделя охраны труда(2019)|Фото: Уралкалий

В "Уралкалии" подчеркнули, что компания планирует и далее вводить соответствующие правила внутреннего контроля, направленные на внедрение лучших мировых стандартов в сфере охраны труда в рабочую практику подрядных организаций.

Центральная тема деловой программы форума – вовлечение промышленных предприятий в международную кампанию "Vision Zero", направленную на снижение производственного травматизма и случаев профессиональной заболеваемости до практически достижимого низкого "нулевого" уровня. Одним из докладчиков и официальных партнеров этой части выступил директор Института безопасности труда, производства и человека ПНИПУ, профессор Григорий Файнбург. Он представил результаты совместных наработок ПАО "Уралкалий" и Пермского национального исследовательского политехнического университета об индикаторах семи золотых правил и брошюру "Идентифицируйте опасности – управляйте рисками".

Всероссийская неделя охраны труда(2019)|Фото: Уралкалий

Отметим, что в 2012 году в компании вступили в действие Кардинальные правила по охране труда – свод требований в области промышленной безопасности, обязательный для исполнения в Группе "Уралкалий".

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"Уралкалий" представит доклад о визуализации рабочих мест на Всероссийской неделе охраны труда

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Теги: Уралкалий, охрана труда, форум



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