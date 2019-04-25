Общественность ответила новосибирскому коммунисту, раскритиковавшему творчество певицы Янки Дягилевой

В Новосибирске инициативная группа граждан предложила признать памятником культуры и истории дом, где жила рок-певица Янка Дягилева. Такую инициативу раскритиковал депутат новосибирского заксобрания от КПРФ Вадим Агеенко. Он заявил, что этот объект не представляет архитектурной и исторической ценности, а также подверг критике само творчество певицы. На высказывания местного парламентария уже отреагировала общественность. Подробности - в материале Накануне.RU.

Дом №61 на Ядринцевской улице, где до 1991 года жила певица, относится к началу 20 века. В своем посте в фейсбуке Агеенко назвал его "типовой застройкой того времени", "частным домом, каких было построено сотни".

"Оказывается в этом доме проживала девочка, которая закончила школу № 42, поступила в музыкальную школу по классу фортепьяно, но учиться не стала, поступила в Водный институт, но отучившись один курс учебу забросила. Девочка сама научилась играть на гитаре, стала писать тексты и исполнять их на «домашних концертах», т.е. сама для себя и своих друзей. Тексты странные, игра на гитаре не виртуозная, манера исполнения - у меня нет слов", - выразил мнение депутат.

Агеенко также задался вопросом, на какие средства жила в конце 1980-х представительница сибирского андеграунда, а также заявил, что ее творчество "назвать хоть каким-то искусством у меня язык не поворачивается". "Уж если даже это в "культурной столице Сибири" Новосибирске будут признавать "культурным и историческим" наследием, тогда, наверное, нам нужно закрыть все музыкальные школы, музыкальные училища и консерваторию, прекратить проводить различные музыкальные конкурсы и фестивали. А и правда, зачем всё это если у нас есть Янка - культурное и историческое наследие Сибири", - прокомментировал он.

Заявление Агеенко вызвало отклик в общественной среде. Глава Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что комментарий депутата - отражение того, люди "при должности" "не понимают современной культуры и ее значимости".

Общественник считает, что дом Янки Дягилевой вполне может стать арт-объектом. "Впрочем, видимо, современные коммунисты, как и их предшественники, настроены только сносить все - и еще раз расписываются в том, что не понимают потребности людей и их интересы", - заявил Малькевич.

"Я же считаю, что Сибирь – это очень мощный культурный пласт нашей страны, там родилось и выросло огромное количество талантливых людей, легенд рока: в Омске – группа "Гражданская оборона" и ее лидер Егор Летов, в Новосибирске – "Калинов Мост" и Янка Дягилева. Все это нужно беречь, делать из этого в том числе и региональные бренды", - подчеркнул он.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году появилась информация о том, что в Новосибирске власти хотят снести дом рок-исполнительницы Янки Дягилевой. Поклонники певицы собирались сделать из здания музей русского рока.

Напомним, советская рок-исполнительница, участница группы "Гражданская оборона" Янка Дягилева родилась и жила в Новосибирске. 9 мая 1991 года Дягилева ушла со своей дачи под Новосибирском, ее тело нашли в одном из притоков Оби почти через неделю. По официальной версии, она утонула в результате несчастного случая.