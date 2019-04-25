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Вице-губернатору "прилетело" от прокуратуры за вырубку деревьев в центре Екатеринбурга

Сегодня в ходе заседания Совета при полпреде президента в УрФО по противодействию коррупции начальник управления Генеральной прокуроры РФ в УрФО Юрий Турыгин поднял вопрос вырубки деревьев в Екатеринбурге, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Представитель надзорного органа поинтересовался у первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, что тому известно о случае вырубки деревьев на пешеходной зоне улицы Вайнера.

"В сети Интернет опубликована информация о том, что областное министерство по управлению государственным имуществом по договору купли-продажи реализовало земельный участок в элитном районе города за 2 млн руб. предпринимателю Марии Морозовой, в то время как его кадастровая стоимость в семь раз выше, - уточнил Турыгин. - Что известно вам об этой ситуации?"

"Я разберусь, пока ничего об этом не слышал", - ответил Орлов, после чего сидевшая рядом с ним председатель совета Гражданского форума УрФО Елена Дьякова очень внимательно и с удивлением посмотрела на первого зама главы Среднего Урала. А Турыгин тем временем посоветовал Орлову "заняться ситуацией".

Несколько минут спустя, когда полпред Николай Цуканов предложил высказаться всем желающим по итогам заседания антикоррупционного совета, выяснилось, что Дьякова специально готовилась к мероприятию именно по вопросу вырубки деревьев на Вайнера.

По словам общественницы, она, как и многие другие жители Екатеринбурга, крайне возмущена этим фактом, который вскрыли обычные горожане и широко озвучили СМИ.

"Каким образом публичное пространство в центре Екатеринбурга в 15 кв.м под туалет превратилось в 500 кв. м за 2 млн руб.? - обратилась Дьякова к присутствовавшим, в том числе Орлову. - И сейчас там безжалостно вырублены деревья! Я считаю, что надо знать "героев" в лицо!"

Все документы, в том числе мониторинг публикаций СМИ на эту тему, председатель совета Гражданского форума УрФО передала в руки заместителю полпреда Александру Калиберде.

Напомним, 14 апреля стало известно, что на главной пешеходной улице Екатеринбурга - Вайнера - вырубили почти под корень старые клены. Вырубку деревьев затеял местный бизнесмен ради строительства объекта торговли. В мэрии назвали снос зеленых насаждений незаконным.

Вайнера, деревья, Екатеринбург(2019)|Фото: facebook.com/Александр Пирогов

Вайнера, киоск, Екатеринбург(2019)|Фото: facebook.com/Александр Пирогов

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Вице-губернатору "прилетело" от прокуратуры за вырубку деревьев в центре Екатеринбурга

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Теги: алексей орлов, вырубка деревьев, вырубка на вайнера, Юрий Турыгин



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