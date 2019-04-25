Новое исследование для транспортной реформы в Екатеринбурге обойдется в 9,3 млн рублей

Стали известны итоги конкурса на подготовительные работы к транспортной реформе в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, результаты опубликованы на сайте Госзакупок.

Напомним, за разработку новой схемы движения общественного транспорта в уральской столице, вызвавшей шквал критики, фонд "Город PRO" получил 8 млн руб. После этого администрация Екатеринбурга решила провести еще одно исследование по транспортной реформе, выделив на это 12,5 млн руб.

Согласно условиям конкурса, исполнитель обязуется провести научно-исследовательскую работу по теме "Анализ и прогноз пространственного поведения населения города Екатеринбург и разработка транспортно-экономической модели города Екатеринбург на перспективу до 2035 года". В итоге победителем был признан московский "Центр экономики инфраструктуры", предложивший за свои услуги 9,3 млн руб.

Напомним, идея транспортной реформы в столице Урала была озвучена еще в 2017 году и уже тогда подверглась критике как со стороны горожан, так и экспертов.