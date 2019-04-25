25 Апреля 2019
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Политика

Пермский край и РЖД отказались от строительства моста в районе Пальников

Руководство Пермского края и РЖД решили изменить место строительства железнодорожного моста Северного обхода. Проект предполагал строительство перехода в районе Пальников, но стороны договорились перенести мост ниже КамГЭС.

О новом варианте сообщил заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров. По его словам, в качестве основного варианта рассматривается строительство моста ниже ГЭС, предварительная стоимость проекта - 25 млрд руб.

Мост в районе Пальников стоил бы в два раза дороже. Кроме того, новый вариант не затрагивает населенные пункты и приусадебные участник жителей, отметил губернатора региона Максим Решетников.

Напомним, при строительстве перехода в Пальниках в зоне прохождения железной дороги могли оказаться ряд населенных пунктов: поселок Глушата, деревни Заозерье, Тупица, коттеджные поселки. Жители выступали против такого варианта и предложили перенести железную дорогу.

Строительство моста запланировано на 2023 г.

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Пермский край и РЖД отказались от строительства моста в районе Пальников

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Теги: Пальники, РЖД, Северный обход, Пермь, Горнозаводская железная дорога



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