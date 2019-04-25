Переход на цифровое вещание продлен до 14 октября

25 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Переход на цифровое вещание продлен до 14 октября

Правительство РФ решило продлить сроки перехода с аналогового на цифровое эфирное телевещание.

Как сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков, отключение аналогового вещания в 21 регионе произойдет 14 октября. Ранее предполагалось, что третья волна перехода на "цифру" начнется 3 июня.

Носков добавил, что второй этап отключения аналога прошел успешно, передает "Интерфакс". Речь идет о 20 регионах, которые перешли на цифру 15 апреля.

Во вторую волну вошли Москва и Подмосковье, Мордовия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чувашия, Ставрополье, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская, Тюменская области.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Переход на цифровое вещание продлен до 14 октября

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цифровое вещание, телевидение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.04.2019 13:59 Мск В Тюменской области и на Ямале отключили аналоговое ТВ: "цифрой" охвачены более 97% населения
Ранее 15.04.2019 05:55 Мск В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5139

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети