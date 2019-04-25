Переход на цифровое вещание продлен до 14 октября

Правительство РФ решило продлить сроки перехода с аналогового на цифровое эфирное телевещание.

Как сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков, отключение аналогового вещания в 21 регионе произойдет 14 октября. Ранее предполагалось, что третья волна перехода на "цифру" начнется 3 июня.

Носков добавил, что второй этап отключения аналога прошел успешно, передает "Интерфакс". Речь идет о 20 регионах, которые перешли на цифру 15 апреля.

Во вторую волну вошли Москва и Подмосковье, Мордовия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чувашия, Ставрополье, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская, Тюменская области.