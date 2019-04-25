Десятки тысяч членов профсоюзов Прикамья 1 мая выйдут на демонстрацию с лозунгами против пенсионной "реформы"

В Прикамье на первомайскую демонстрацию выйдут около 130 тыс. человек. Лозунги предполагаются разные, не обойдут в шествии вниманием и пенсионную "реформу", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Руководитель информационного центра "Пермского краевого союза организаций профсоюзов", который организует в крае первомайскую демонстрацию, Надежда Горева рассказала Накануне.RU, что в последние годы численность участников демонстрации не падает ниже 100 тыс. человек.

"Конечно, в этом году будут лозунги, касающиеся пенсионной "реформы": "Профсоюзы – за снижение пенсионного возраста северянам и "дальневосточникам"", "Требуем сохранения прежних границ пенсионного возраста – 55 и 60 лет". Главный слоган Первомая в этом году – "За справедливую экономику в интересах человека труда". Всего в крае на демонстрации выйдут 120-130 тыс. человек. Повлияют разные факторы, в частности, погода. В Перми выйдет 30-40 тыс. человек, будут ещё самостоятельные шествия в двух районах, которые собирают 5-8 тыс. участников", - заявила Горева.

Также в числе "пенсионных" лозунгов, которые рекомендованы краевым союзом, - "Требуем отменить пенсионную реформу!", "Требуем внесения изменений в пенсионную реформу в интересах старшего поколения!", "Нет" – повышению пенсионного возраста! "Да" – повышению пенсии и заработной платы!", "Повышайте качество жизни, а не пенсионный возраст!".

"В Перми – почти 100 больниц. Возможно, кто-то выйдет с лозунгами против "реформы"", - рассказал Накануне.RU председатель пермской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Геннадий Шабалин.

Лозунги против пенсионной "реформы" будут и в муниципалитетах. В частности, председатель профсоюза работников культуры Пермского района Елена Веселкова рассказала Накануне.RU, что в их колонне будет лозунг "Без полного штата и разделения труда пенсионная "реформа" не оправдана!".

Добавим, аналогичные лозунги будут и в регионах "тюменской матрёшки". По информации Профсоюза работников здравоохранения РФ в Тюменской области, в этом году они выходят на демонстрацию под девизом "За справедливую экономику в интересах человека труда".

"Уровень жизни большинства граждан остается низким, индексация заработной платы работников не компенсирует падение покупательной способности, до сих пор не решен вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам", - сообщили Накануне.RU в профсоюзе медработников.

Напомним, прошлогодняя первомайская демонстрация собрала в Перми 48 тыс. участников.