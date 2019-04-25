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Общество Челябинская область

УФАС выдало предупреждение челябинскому регоператору по обращению с ТКО из-за навязывания невыгодных условий потребителям

Регоператор по обращению с ТКО получил предупреждение УФАС. Теперь ООО "Центр коммунального сервиса" должно произвести перерасчет размера платы за вывоз мусора потребителям Челябинского кластера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

УФАС усмотрело в действиях регоператора нарушения закона о защите конкуренции, выразившиеся в навязывании потребителям Челябинского кластера невыгодных условий о цене договора. В ведомство поступило более 40 жалоб от жителей из-за квитанций за вывоз мусора. В счетах было указано неверное количество проживающих в жилых помещениях. Так, в квартирах, где зарегистрировано 2-4 человека, пришли квитанции за 5-15 человек.

В антимонопольном органе считают, что регоператор обязан самостоятельно получить информацию о проживающих в жилом помещении в целях соблюдения порядка расчета размера платы за оказываемую им услугу.

В связи с этим УФАС считает, что в действиях регоператора содержатся признаки недобросовестного поведения.

Ведомство предупредило ЦКС о необходимости прекратить указанные действия.

"В целях исполнения предупреждения ООО "Центр коммунального сервиса" необходимо самостоятельно любыми доступными средствами установить точное количество собственников жилых помещений на территории Челябинского кластера, и произвести перерасчет размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами потребителям", - подчеркнули в УФАС.

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УФАС выдало предупреждение челябинскому регоператору по обращению с ТКО из-за навязывания невыгодных условий потребителям

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Теги: регоператор, ТКО, ТБО, кластер, мусор, УФАС,



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