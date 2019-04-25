Егор Збродов назначен первым заместителем директора департамента природных ресурсов Югры

Первым заместителем директора департамента недропользования и природных ресурсов назначен Егор Збродов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Соответствующее распоряжение губернатор Югры Наталья Комарова подписала сегодня. И с сегодняшнего дня он приступает к своим обязанностям.

Егор Збродов окончил Уральский государственный лесотехнический университет по специальности "лесное и лесопарковое хозяйство". В 2012 году прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службе при президенте Российской Федерации по направлению "государственное и муниципальное управление".

В лесном хозяйстве региона работает с 2004 года. Прошел путь от специалиста по благоустройству и озеленению до лесничего Березовского, а затем и Нижневартовского лесничеств. До назначения занимал должность начальника отдела – лесничего Нижневартовского территориального отдела – лесничества.

Отметим, что пост заместителя директора департамента освободился в феврале, после того, как курировавший лесное хозяйство Югры, Евгений Платонов ушел в отставку по собственному желанию.