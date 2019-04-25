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Общество Свердловская область Уральский ФО

Суд взыскал с бывшего уральского мэра миллион рублей

На Среднем Урале с бывшего главы Арамильского городского округа Владимира Герасименко взыскан 1 млн руб. Причиной стал нанесенный муниципалитету ущерб.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что в 2017-2018 годах в округе имелась значительная кредиторская задолженность муниципальных заказчиков перед субъектами малого и среднего предпринимательства, которая на момент проверки достигла 60 млн руб.

Как установили в надзорном ведомстве, максимальная сумма задолженности сложилась по одному из муниципальных контрактов со строительным предприятием из-за несвоевременной оплаты администрацией округа выполненных работ по реконструкции автодорог в Арамили. Также проверка показала, что основной причиной долга стали нарушения, допущенные бывшим главой администрации Владимиром Герасименко.

Прокуроры выяснили: чиновник знал, что в бюджете отсутствует необходимая для исполнения договора сумма, но допустил его заключение, превысив принятые на муниципалитет бюджетные обязательства на сумму более 20 млн руб. При этом организация свои работы по контракту полностью выполнила, но обещанных денег за это не получила.

суд, молоток, правосудие(2019)|Фото: Накануне.RU

По решению Арбитражного суда Свердловской области в феврале 2017 года с мэрии в пользу юрлица были взысканы невыплаченные суммы по контракту, а также проценты за пользование денежными средствами с сентября 2016 по февраль 2017 года и расходы, понесенные на судебные издержки в виде госпошлины.

В дальнейшем прокуратура обратилась в суд с требованиями взыскать с бывшего главы муниципалитета сумму причиненного ущерба с обязать его выплатить деньги в казну Арамильского городского округа. В итоге суд взыскал с экс-чиновника 1 млн руб.

Напомним, Герасименко оставил пост главы в середине 2017 года.

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Суд взыскал с бывшего уральского мэра миллион рублей

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Теги: Герасименко, суд, прокуратура



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