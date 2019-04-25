Китай получит 20% в проекте "Арктик СПГ 2"

НОВАТЭК подписал соглашения с китайскими компаниями об условиях вхождения в проект "Арктик СПГ 2".

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10% проекте приобретет Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC Ltd.), такой же пакет планирует купить дочернее общество CNPC Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Ранее в проект вошле партнер НОВАТЭКа по заводу "Ямал СПГ" концерн Total. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявлял, что до 30% проекта может купить государственная нефтяная компания Saudi Aramco.