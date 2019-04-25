25 Апреля 2019
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Крым

Китай получит 20% в проекте "Арктик СПГ 2"

НОВАТЭК подписал соглашения с китайскими компаниями об условиях вхождения в проект "Арктик СПГ 2".
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10% проекте приобретет Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC Ltd.), такой же пакет планирует купить дочернее общество CNPC Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Ранее в проект вошле партнер НОВАТЭКа по заводу "Ямал СПГ" концерн Total. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявлял, что до 30% проекта может купить государственная нефтяная компания Saudi Aramco.

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Китай получит 20% в проекте "Арктик СПГ 2"

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Теги: НОВАТЭК, Арктик СПГ 2, CNOOC



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Ранее 05.03.2019 15:42 Мск НОВАТЭК продал 10% "Арктик СПГ 2"
Ранее 25.02.2019 07:26 Мск ФАС отказалась одобрять вхождение Total в "Арктик СПГ-2"

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