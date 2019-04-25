25 Апреля 2019
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В Воронеже прокуратура обязала мэрию снести аварийные дома, где собирались бомжи

Прокуратура Воронежа выявила нарушения, допущенные мэрией при расселении людей из аварийного жилья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, мэрия бездействовала в решении вопроса о сносе ранее расселенных домов. В этих ветхих зданиях зачастую случались возгорания, собирались бомжи.

Кроме того, при проведении закупочных процедур допускались нарушения закона. В отношении некоторых собственников были обнаружены нарушения Жилищного кодекса.

Прокурор города внес представление мэру Воронежа. Нарушения были устранены, шесть аварийных домов снесено. Заместитель руководителя управления жилищных отношений администрации Воронежа привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее на Южном Урале жители пожаловались на мифический ремонт аварийных домов. По словам одной из жительниц, в прокуратуре ей показали документ о состоявшемся в ее квартире ремонте на сумму в 200 тысяч рублей за счет администрации. Однако, по словам женщины, никто к ней не приходил, никакого ремонта не делал.

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В Воронеже прокуратура обязала мэрию снести аварийные дома, где собирались бомжи

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Теги: аварийные дома, прокуратура, воронеж



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