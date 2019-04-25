Архангельские СМИ: по итогам "мусорных протестов" в апреле суммы штрафов превысили 900 тысяч рублей

Журналисты "Северных новостей" подсчитали количество осужденных различными судами лиц за протесты 7 апреля и в другие числа, общая сумма выписанных штрафов составляет на сегодняшний день 913 тыс. 400 руб. Под административный "каток" попали 32 человека, суды приговорили активистов в общей сложности к 290 часам обязательных работ, сообщается на странице протестующих против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.

7 апреля в Архангельске прошло несанкционированное шествие и митинг на центральной площади города, протестующие в количестве свыше 4 тыс. человек потребовали прекратить строительство мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес. Позднее активисты потребовали отставки губернатора области Игоря Орлова, который ранее назвал протестующих "шелупонью".

Задержания активистов начались в тот же день и продолжались фактически всю следующую неделю, в судах различные наказания были присуждены в общей сложности 32 участникам протеста. Включая журналистов, работавших и освещавших митинг и акции протеста, пострадала от судебного катка даже юрист, представлявшая в суде обвиняемых.

Активисты сегодня сообщили, что у стихийно возникшего палаточного лагеря у станции Шиес произошла замена полицейских из главка Архангельской области на "чужаков", пригнанных из соседних субъектов. Многие считают, что власти готовят силовой разгон палаточного лагеря в ближайшее время.

Протесты активистов в Архангельской области начались в прошлом году, сразу после того, как стало известно о заключении "инвестиционного соглашения" между руководством региона и властями Московской области о приеме и захоронении мусора.