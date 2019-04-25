"Теперь обманывать можно будет только на мове". На Украине критикуют закон о тотальной украинизации

Принятый сегодня Верховной радой Украины закон о беспощадной и насильственной украинизации уже вызвал массу критики в соцсетях. Также закон устанавливает драконовские нормы для СМИ.

Отныне все печатные СМИ могут издаваться на других языках, если только они издаются таким же тиражом на мове. При этом все языковые версии должны точно соответствовать друг другу, а их выпуски должны издаваться в один день. А в каждом пункте продажи печатных СМИ должно быть не менее половины изданий на мове. Электронные СМИ тоже обязаны завести версию сайта на мове и сделать ее главной.

Примечательно, что депутаты Рады самим себе разрешили не использовать мову. Этой нормы нет в тексте закона, хотя после первого чтения она была. Упоминание о депутатах было просто исключено.

Следить за исполнением закона будет Уполномоченный по защите государственной мовы. За нарушения закона предусмотрена административная и уголовная ответственность. Прописаны многочисленные штрафы. А попытки ввести двуязычие приравниваются к попытке свержения конституционного строя с наказанием до 10 лет тюрьмы.

Фактически, как и в случае с закреплением в конституции курса на НАТО и ЕС, публичное выражение "неправильных" взглядов о языке является незаконным.

Закон вызвал массу критических комментариев. Беглый депутат Рады Александр Онищенко написал, что "обкрадывать украинцев, обманывать украинцев, мародерствовать во время войны и вести бизнес с "агрессором" теперь можно только на мове".

Журналист Глеб Простаков назвал спешное принятие закона большой ошибкой.

"Это провал внутренней работы, которая ведется спонсорами Владимира Зеленского. Электорат Зеленского, который, несмотря на всю свою разность, в большинстве своем требует "оттепели", прежде всего в вопросах языковой политики, образования и символов. Он не поймет такого провала. И не важно, что Зеленский де-факто еще не стал президентом. Именно с ним, а не с Порошенко, уже ассоциируются происходящие в стране процессы", - написал он.

Сам Зеленский перед вторым туром заявлял, что с принятием этого закона не нужно спешить.

Экс-спикер МИД Украины Олег Волошин считает, что закон не может нормально работать.

"Даже если этот давно утративший легитимность состав парламента проголосует за раскалывающий общество закон о языке, работать реально он не будет. Я лично выполнять его на намерен как противоречащий Конституции и установленным Советом Европы стандартам", - заявил Волошин.

А блогер Алексей Романов подметил, что Верховная рада удачно подыграла президенту России Владимиру Путину, имея в виду его вчерашнее решение об упрощенном предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Данные по Украине за 2010 г.