25 Апреля 2019
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Экс-министр Ингушетии заявил о давлении властей республики по делу об убийстве в Екатеринбурге

Ахмед Погоров, занимавший в 2002-2003 гг. пост министра внутренних дел Ингушетии, а ныне находящийся в оппозиции к действующему руководству республики, опубликовал обращение, в котором рассказал о прошедшем в его доме обыске. Эти мероприятия, а также обыски в домах своих родственников Ахмед Погоров связал со своей антикоррупционной деятельностью.

Он рассказал, что, несмотря ни на что, останется в республике. Телеграм-канал Фортанга.орг передаёт, что Ахмед Погоров среди прочего указал на якобы давление со стороны Юнус-Бека Евкурова на следствие по делу об убийстве в Екатеринбурге, где, по сведениям Погорова, якобы главным подозреваемым являлся племянник главы Ингушетии. "Когда родной племянник Евкурова Михаил Белхароев, находясь в Екатеринбурге, совершил убийство в 2015 г., этот факт есть, этот факт можно достоверно поднять, если нужно будет и привести ему в пример. Тогда после вмешательства главы его племянник после совершения убийства избежал уголовной ответственности и находится сегодня дома, в кругу своих близких, родных" - отметил в обращении экс-министр.

До назначения на пост главы Ингушетии в 2008 году, Евкуров с 2004 по 2008 годы занимал пост заместителя начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа (ныне ЦВО, штаб расположен в Екатеринбурге).

Напомним, в начале апреля 2019 года в северокавказской республике прошла серия задержаний активистов, выступающих за смену руководства, введение прямых выборов главы региона и отмену соглашения о границе с Чечнёй.

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Экс-министр Ингушетии заявил о давлении властей республики по делу об убийстве в Екатеринбурге

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Теги: Ингушетия, Екатеринбург, убийство, Ахмед Погоров



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