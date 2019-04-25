25 Апреля 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО

"Бастующие" сотрудники "скорой" в Окуловке заявляют, что оказались заперты на станции

Сотрудники "скорой помощи" ЦРБ города Окуловка Новгородской области сообщают, что оказались заперты на станции. Об этом сообщается в городской группе в соцсети "Вконтакте".

"Станция скорой медицинской помощи заперта! Вызова осуществляться не могут, по причине того, что нас закрыли на все двери! Через окно ломать ноги мы не намерены", - говорится в тексте сообщения.

Ранее в пресс-службе "Альянса врачей" Накануне.RU сообщили, что в Окуловку приехало руководство минздрава Новгородской области. Работники "скорой" ОЦРБ связывают закрытие всех дверей на станции скорой помощи с "боязнью" активности бастующих.

"Все выходы и входы в больницу закрыты. Когда прилетает Дмитрий Медведев, разворачивают самолеты и покупают туалетную бумагу, а сегодня всех просто заперли в больнице. Чтобы начальству не было видно забастовки", - говорится в сообщении Альянса в Twitter.

Окуловка, Новгородская область, врачи, забастовка(2019)|Фото: https://vk.com/v_okulovke

"… Уже ничего другого не придумали,как просто запереть все двери на станции скорой помощи. Бастующих закрыли. Выход теперь через окно с лестницей. Интересно, что дальше придумают? Заложат кирпичами окна?", - отмечают врачи.

Как сообщало Накануне.RU, ранее врачи "скорой" в Окуловке начали итальянскую забастовку и угрожают массовыми увольнениями.

Окуловка, Новгородская область, врачи, забастовка(2019)|Фото: https://vk.com/v_okulovke

Напомним, врачи уже несколько недель требуют повысить им заработные платы на 100% - сейчас они получают 13 тыс. руб. в месяц. В понедельник протестами заинтересовались в МВД: в больницу приехал наряд полиции, который опросил бастующих, а затем задержал координатора протестной акции из "Альянса врачей" Павла Зеленского.

В региональном Минздраве уверяют, что никакой забастовки нет, а больница якобы работает в штатном режиме.

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"Бастующие" сотрудники "скорой" в Окуловке заявляют, что оказались заперты на станции

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Теги: Окуловка, Новгородская область, врачи, забастовка



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