Нарышкин: Запад во главе с США готовит военную операцию в Венесуэле

Запад во главе с США готовит военную операцию в Венесуэле, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Заявление прозвучало на VIII Московской конференции по международной безопасности.

В частности, Нарышкин отметил, что сейчас Венесуэлу "цинично кромсают", как ранее Сирию и Ливию. По словам главы СВР, Штаты тратят огромное количество средств на укрепление границы с Мексикой, но при этом провоцируют новый гражданской конфликт у себя под боком.

Как пишет ПолитЭксперт, Нарышкин добавил, что есть все признаки того, что Вашингтон собирается провести военную операцию против Каракаса. Однако только время покажет, будет ли осуществлен данный план, заключил глава Службы внешней разведки.

Напомним, недавно США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.