СМИ: Чехия прекратила транспортировку российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Чехия приостановила транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за обнаружения в нефти хлорорганических примесей. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее транспортировку приостановила Польша, причиной стало обнаружение в составе нефти хлорорганических соединений. Россия и Белоруссия сегодня проведут переговоры по ситуации с транзитом нефти. Минск ранее сообщил о поломке на НПЗ из-за примесей и потребовал компенсации.

Представитель профильного вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус заявил, что проблемы с качеством российской нефти в трубопроводе будут устранены в ближайшее время.