Белых не дали отсрочку для выплаты 48 млн рублей штрафа

Экс-губернатору Кировской области Никите Белых отказали в отсрочке уплаты штрафа.

Осужденный через своего адвоката подал ходатайство об отсрочке выплаты на 5 лет, передает Regnum.

В качестве основания защита привела тот факт, что у Белых на данный момент нет такой суммы или имущества для покрытия штрафа, а на иждивении заключенного находится трое несовершеннолетних детей.

1 февраля 2018 года суд приговорил Белых к 8 годам заключения в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 48 млн рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права занимать должности в государственных органах.

Напомним, Никита Белых был задержан в Москве, в ресторане торгово-офисного центра "Lotte Plaza" на Новом Арбате, при получении меченых 100 тыс. евро в июне 2016 года.

Позднее на Белых завели новое дело о получении взятки. За время ареста у экс-чиновника было обнаружено заболевание мозга, кроме того, он женился.