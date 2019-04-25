25 Апреля 2019
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Юрий Турыгин: Руководители должны отвечать за "вороватых" подчинённых

В Уральском федеральном округе (УрФО) в 2018 году выявлено 16 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, об этом участникам Совета при полпреде по противодействию коррупции сообщил начальник управления Генеральной прокуроры РФ в УрФО Юрий Турыгин.

По его информации, 70% нарушений приходится на Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. Как правило, чиновниками не соблюдаются требования антикоррупционного законодательства в части декларирования доходов - порядка 40% случаев. В этой связи 24 служащих различного уровня уволены по утрате доверия.

Кроме того, в прошлом году окружная прокуратура выявила 450 фактов, связанных с конфликтом интересов (рост 64% к 2017 г.), а также зафиксировано более сотни случаев близкого родства чиновников и коммерсантов. Примеры, по словам руководителя надзорного органа, можно приводить по всем регионам УрФО.

Турыгин подчеркнул, что руководители провинившихся чиновников должны нести персональную ответственность за своих подчиненных.

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Юрий Турыгин: Руководители должны отвечать за "вороватых" подчинённых

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Теги: Юрий Турыгин, коррупция



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