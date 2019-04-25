В Киеве пройдет Парламентская ассамблея НАТО

Верховная рада Украины приняла постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в период с 22 по 25 мая 2020 года в Киеве. Решение принято с минимальным перевесом.

Предусмотрено создать оргкомитет, который возглавит спикер Рады, и утвердить план мероприятий.

Напомним, следующий президент страны Владимир Зеленский пообещал вести страну в НАТО и вести пропаганду на юго-восточные регионы. При этом дипломат Богдан Яременко считает, что Петр Порошенко за годы своего правления только отдалил Украину от ЕС и НАТО.