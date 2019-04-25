На старинной церкви на ВИЗе появился купол

25 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

На старинной церкви на ВИЗе появился купол

В Екатеринбурге установлен главный купол старинного храма на ВИЗе - церкви Успения Богоматери. В ближайшее время строители установят также шпиль колокольни Успенского собора, передает корреспондент Накануне.RU.

Церковь находится на улице Кирова, 65. Здание является объектом культурного наследия, было построено в 1830-х годах при металлургическом заводе на месте деревянного храма. Во второй половине XIX века церковь была реконструирована, однако, в 30-е годы XX века закрыта и "приспособлена под функции общественного питания". Согласно заключению, именно в этот период существенно изменился внешний облик здания. В 40-е годы оно было реконструировано - в нем разместился хлебозавод: появились пристрои и встроенное оборудование. В 2007 году хлебозавод закрыли, а здание - передали Екатеринбургской епархии в безвозмездное пользование. В 2014 году начались демонтажные работы "наследия хлебозавода", а в июне 2017 года - непосредственно реконструкция храма.

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

"Участие в строительстве Успенкого собора является очередным этапом в восстановлении храмов Урала. Этим проектом "болеет" и занимается председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алексеевич Алтушкин. Как вы знаете, мы восстанавливаем сейчас храмы Свято-Николаевского монастыря в Верхотурье - это крупнейший и самый значимый на сегодня объект. Также мы восстанавливаем несколько храмов в Свердловской области, в небольших деревнях. Наша программа не останавливается, и ее продолжением будет строительство храма святой Екатерины", - рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Александр Андреев(2019)|Фото: Накануне.RU

Поприветствовал собравшихся сегодня людей митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, который после торжественно осветил купол, шпиль и крест.

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

"Мы присутствуем на историческом этапе восстановления. Люди искренне радуются, они по копеечке собирали, потом пришли еще люди, стали помогать. Приход сам собирал деньги, люди откликнулись на энергию, здесь такая здоровая, добрая община, занимается добрыми делами. Храм – это только видимая часть того, что здесь происходит на самом деле", - сказал митрополит.

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, ранее сообщалось, что восстановление храма обойдется в 200 млн руб., при этом все средства - добровольные пожертвования прихожан.

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

В данный момент в храме выполнено меньше половины всех запланированных работ. Приблизительные сроки полного восстановления храма – до двух лет.

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На старинной церкви на ВИЗе появился купол

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Собор Успения Пресвятой Богородицы, ВИЗ, храм, церковь, купол, шпиль, крест, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.06.2017 11:57 Мск Старинная церковь на ВИЗе будет реконструирована к 2023 году: восстановление храма обойдется в 200 млн
Ранее 26.06.2017 11:34 Мск В Екатеринбургской епархии рассказали о реконструкции старинной церкви на ВИЗе
Ранее 23.06.2017 15:06 Мск Администрация Екатеринбурга не подтвердила перенос трамвайного кольца на ВИЗе из-за реконструкции церкви
Ранее 23.06.2017 11:19 Мск В Екатеринбурге в рамках реконструкции старинной церкви на ВИЗе планируют перенести трамвайное кольцо: оно мешает строительству ограды

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5129

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети