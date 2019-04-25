На старинной церкви на ВИЗе появился купол

В Екатеринбурге установлен главный купол старинного храма на ВИЗе - церкви Успения Богоматери. В ближайшее время строители установят также шпиль колокольни Успенского собора, передает корреспондент Накануне.RU.

Церковь находится на улице Кирова, 65. Здание является объектом культурного наследия, было построено в 1830-х годах при металлургическом заводе на месте деревянного храма. Во второй половине XIX века церковь была реконструирована, однако, в 30-е годы XX века закрыта и "приспособлена под функции общественного питания". Согласно заключению, именно в этот период существенно изменился внешний облик здания. В 40-е годы оно было реконструировано - в нем разместился хлебозавод: появились пристрои и встроенное оборудование. В 2007 году хлебозавод закрыли, а здание - передали Екатеринбургской епархии в безвозмездное пользование. В 2014 году начались демонтажные работы "наследия хлебозавода", а в июне 2017 года - непосредственно реконструкция храма.

"Участие в строительстве Успенкого собора является очередным этапом в восстановлении храмов Урала. Этим проектом "болеет" и занимается председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алексеевич Алтушкин. Как вы знаете, мы восстанавливаем сейчас храмы Свято-Николаевского монастыря в Верхотурье - это крупнейший и самый значимый на сегодня объект. Также мы восстанавливаем несколько храмов в Свердловской области, в небольших деревнях. Наша программа не останавливается, и ее продолжением будет строительство храма святой Екатерины", - рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Поприветствовал собравшихся сегодня людей митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, который после торжественно осветил купол, шпиль и крест.

"Мы присутствуем на историческом этапе восстановления. Люди искренне радуются, они по копеечке собирали, потом пришли еще люди, стали помогать. Приход сам собирал деньги, люди откликнулись на энергию, здесь такая здоровая, добрая община, занимается добрыми делами. Храм – это только видимая часть того, что здесь происходит на самом деле", - сказал митрополит.

Напомним, ранее сообщалось, что восстановление храма обойдется в 200 млн руб., при этом все средства - добровольные пожертвования прихожан.

В данный момент в храме выполнено меньше половины всех запланированных работ. Приблизительные сроки полного восстановления храма – до двух лет.