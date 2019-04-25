Уральский полпред призвал мониторить публикации СМИ о коррупции

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов в ходе первого в этом году заседания Совета по противодействию коррупции заявил о необходимости анализировать публикации в СМИ, в которых отражены фаты коррупции со стороны государственных и муниципальных служащих, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По информации полпреда, антикоррупционные комиссии, созданные в каждом регионе, работают недостаточно эффективно, рассматривая в среднем по четыре материала в год.

"Это говорит о том, что комиссия не предвосхищает преступления, а констатирует фаеты", - отметил наместник главы государства.

Между тем, надзорными и правоохранительными органами в УрФО рассмотрены дела 5620 служащих, выявлено более тысячи нарушений, большинство из которых связаны с конфликтом интересов (55%), остальные - с неверной информацией чиновников о своих о доходах. Анализ выявил, что из почти 900 проверенных муниципальных и государственных служащих, выявлено 215, бравших крупные взятки. Ущерб от их действий в 2018 году составил более 12 млрд руб., возмещено лишь 6,5 млрд.

Несмотря на очевидность случаев, когда журналисты рассказывают о коррупции чиновников, эти факты порой остаются без внимания.

В этой связи Цуканов подчеркнул, что потенциал СМИ и общественности не раскрыт.

"Надо мониторить СМИ и проверять факты на заседаниях комиссии, и если они подтверждаются - реагировать, если нет - то добиваться опровержения, в том числе в судебном порядке, чтобы не дискретитировать чиновников - защищать интересы служащих тоже надо", - сказал Цуканов.