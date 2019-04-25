Борт "ЮТэйр", летевший из Сургута в Москву, экстренно сел в Тюмени

Самолёт "ЮТэйр" рейсом Сургут – Москва сделал незапланированную остановку в Тюмени из-за ухудшения самочувствия пассажира, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, самолёт приземлился утром, пострадавшего сразу же отправили в больницу, а другие пассажиры вскоре улетели.

Пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина сообщила Накануне.RU, что вызов медикам поступил в 8.13, через 17 минут на место прибыла бригада врачей.

"Пациент доставлен в медсанчасть "Нефтяник" с подозрением на неврологическую патологию. Сейчас ему оказывается симптоматическая помощь на уровне приемного отделения. Дальнейшие заключения и рекомендации будут после получения результатов анализов", - уточнила Малыгина.