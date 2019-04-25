25 Апреля 2019
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Направлено в суд дело уральца, у которого нашли 84 кг "синтетики"

На Среднем Урале перед судом предстанет мужчина, у которого при задержании изъяли более 84 кг синтетических наркотиков. Они предназначались для сбыта в разных регионах России.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец вместе с другими участниками организованной преступной группы, дело которых выделено в отдельное производство, с сентября 2017 года занимался сбытом "синтетики" на территории Московской и Свердловской областей, а также Приморского края.

Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом при помощи так называемых "закладок", информация о которых размещалась в интернете.

Как показало расследование, преступники использовали различные криптовалюты и онлайн-кошельки, а общались электронной перепиской в программах персональной связи, что существенно затрудняло их оперативную разработку.

В дальнейшем один из уральских членов ОПГ был задержан: правоохранительными органами у него было изъято более 84 кг синтетических наркотиков. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Новолялинский районный суд.

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Направлено в суд дело уральца, у которого нашли 84 кг "синтетики"

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Теги: синтетика, дело, суд



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