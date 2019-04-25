Тюменский ремонтно-механический завод - лидер в области охраны труда среди организаций производственной сферы, в которых работают более 500 человек

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ), являющийся структурным подразделением АО "Транснефть – Сибирь", стал лауреатом всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность-2018". Он победил в номинации "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек)", сообщили Накануне.RU в компании.

Награждение прошло 24 апреля в Сочи на Всероссийской неделе охраны труда. Тюменский РМЗ среди прочего продемонстрировал высокие показатели в области создания безопасных условий труда на рабочих местах, эффективную систему управления охраной труда (СУОТ), включая наличие сертификата на соответствие СУОТ требованиям международного стандарта.

Участвуя в конкурсе, завод продемонстрировал развитую корпоративную социальную ответственность, культуру безопасности, компетентность специалистов, занятых в обеспечении охраны труда и сохранения жизни и здоровья работников подразделения.

Цель конкурса "Успех и безопасность" – снижение уровня производственного травматизма и улучшение условий труда работников, проведение профилактической работы по предупреждению профтравматизма и профзаболеваемости в организациях. Он призван привлечь внимание общественности к решению вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучению и распространение мирового опыта по организации работ в области охраны труда.

Добавим, тюменский РМЗ – одно из ведущих предприятий региона, которое обеспечивает выпуск оборудования для нефтетранспортной отрасли – продукция машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования.