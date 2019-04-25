Пушилин поручил разработать порядок централизованной доставки граждан ДНР в пункты получения паспортов РФ

Глава ДНР Денис Пушилин поручил разработать мероприятия для содействия получению жителями ДНР российского гражданства. Об этом он заявил на заседании правительства республики.

Так, Министерству доходов и сборов, а также Министерству госбезопасности ДНР поручено разработать упрощенный механизм пересечения границы с целью получения российских паспортов.

Министерству транспорта следует разработать порядок движения пассажирского транспорта для централизованной доставки граждан в пункты получения паспортов на территории России.

Министерству информации поручено обеспечить широкое информирование населения об упрощенном порядке получения гражданства РФ. Поручения должны быть выполнены в течение месяца.

Напомним, о том, что Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР, сообщалось 16 апреля, перед вторым туром выборов президента на Украине. Указ президента России вышел 24 апреля.