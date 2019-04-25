Ямальский депутат "проплыл" по зимнику на машине

Депутат ямальского заксобрания Степан Вануйто вместе с вице-президентом ассоциации "Ямал-Потомкам" Сергеем Худи проехал по зимнику до отдаленных поселков. Добираться пришлось практически вплавь: снег растаял, и дорога превратилась в настоящую реку, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись поездки Сергей Худи опубликовал в своем Instagram. На кадрах видно, как автомобиль рассекает волны подобно речному судну.

"Надо снять хоть, а то как будто на лодке плывем", - комментирует поездку автор видеоролика.

Отметим, что власти Ямала намерены закрыть зимники до 1 мая. Пока ледоход не пройдет, добраться в отдаленные поселки можно будет только на вертолетах.