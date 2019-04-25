Прокурор по делу Кокорина и Мамаева по пути в суд попала в аварию

Прокурор по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева попала в ДТП по дороге в суд.

Заседание в Пресненском суде Москвы было решено отложить до ее появления. По данным РБК, женщина в "мелком ДТП" не пострадала.

Напомним, оба футболиста, младший брат Кокорина 19-летний Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий являются фигурантами дела об избиении людей в Москве. Фигуранты дела останутся в СИЗО до сентября.

Ранее чиновник Минпромторга России Денис Пак выступил в суде. Он рассказал, как его били стулом.