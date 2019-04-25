25 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

"Думай головой, а не пятой точкой, что творишь!": уралец получил срок за нападение с ножом на полицейского

На Среднем Урале за покушение на полицейского вынесен обвинительный приговор 56-летнему жителю Ревды. Об этом Накануне.RU рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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По его сведениям, все случилось 10 сентября прошлого года в селе Сухановка Артинского района: пьяный гражданин ударил ножом в живот сотрудника полиции, который пытался отстранить его от управления транспортным средством. В ходе задержания агрессор угрожал расправой еще одному представителю ОВД.

"Храбрец" ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Последняя судимость была по части 1 статьи 117 УК РФ - "Истязание". За свой "героический поступок" он получил наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима. С него также взыскано 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Как говорится, думай головой, а не пятой точкой, что творишь. Уголовное дело довели до логического завершения наши коллеги из регионального Следственного комитета", - прокомментировал приговор полковник Горелых.

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"Думай головой, а не пятой точкой, что творишь!": уралец получил срок за нападение с ножом на полицейского

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Теги: полицейский, нож, нападение, приговор



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