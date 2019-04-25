Депутаты Среднеуральска приняли решение по новому мэру

Сегодня депутаты городской думы Среднеуральска избрали нового мэра, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на кресло претендовали два кандидата: местный предприниматель, соучредитель ООО "Среднеуральское стройуправление" Андрей Зашляпин и руководитель аппарата свердловского отделения ЛДПР Антон Безденежных.

Сегодня, 25 апреля, депутаты приняли решение, что главой города будет Зашляпин.

Напомним, 27 декабря прошлого года на внеочередном заседании гордумы Среднеуральска была принята отставка главы Владислава Козлова. Он написал заявление по собственному желанию после визита в город вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько.

Обязанности главы временно исполнял вице-мэр Алексей Костыгин.