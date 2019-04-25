Текслер сказал "надо", депутаты ответили – "есть!" В заксобрании правят закон о губернаторе

26 апреля депутаты Законодательного собрания Челябинской области рассмотрят сразу три вопроса, касающиеся порядка выборов губернатора, а также поправят 7 статью закона "О губернаторе", передает корреспондент Накануне.RU.

Вопросы, касающиеся изменений в порядок выборов высшего должностного лица Челябинской области, в повестке заседания областного парламента значатся под номерами "8" и "9" соответственно. Согласно предлагаемым нормам, на выборы губернатора планируется допускать самовыдвиженцев, именно в таком формате собирается выдвигаться в сентябре врио губернатора Алексей Текслер. Хотя в последнее время ходили слухи, что после визита в Челябинск на экологический форум главы исполкома "Единой России" Андрея Турчака, выдвижение Текслера может пойти именно по партийному пути. Очевидно, что пока обе стороны – и сам врио, и партактив – просчитывают возможные варианты, риски и последствия.

Экс-чиновник Минэнерго Алексей Текслер, напомним, до последнего времени оставался беспартийным. Наблюдатели не раз отмечали, что в сегодняшних условиях кандидат, имеющий партбилет "ЕР", становится чуть ли не "токсичным" для избирателя, поэтому многие "единороссы", идущие на выборы, предпочитают даже не акцентировать внимание публики на своей партийной принадлежности.

Еще одно изменение депутаты внесут в статью 7 областного закона "О губернаторе Челябинской области". Что именно будут менять, пока неизвестно, указанная статья регламентирует полномочия губернатора, в том числе в кадровых назначениях и прочих важнейших функциях.

Скорее всего, предлагаемые поправки в законодательство в пятницу не вызовут каких-либо серьезных споров и возражений и будут закреплены.

Добавим, что закон о губернаторе Челябинской области принимался в декабре 2004 года, последние изменения в него были внесены в сентябре прошлого года. С тех пор в России отменялись выборы губернаторов, затем, при президенте Дмитрии Медведеве, выборы глав субъектов были возвращены по особому порядку (президент представлял три кандидатуры в местные парламент субъекта, депутаты как бы "выбирали" из представленного списка), в конце концов выборы губернаторов населению были возвращены. Но с массой оговорок вроде "муниципального фильтра" и прочих ограничений.

Выборы губернатора Челябинской области и еще ряд муниципальных кампаний пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.