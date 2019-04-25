25 Апреля 2019
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Общество

У Деппа роман с 20-летней русской танцовщицей – актер собирается ехать свататься в Россию

В жизни 55-летнего Джонни Деппа, погрязшего в судах и долгах, появилась отдушина: роман с молодой и фигуристой русской красавицей.

По данным американских СМИ, актер начал встречаться с 20-летней русской гоу-гоу-танцовщицей Полиной Глен. Да не просто встречаться: Джонни уже перевез девушку в свой дом в Лос-Анджелесах, она сопровождает бойфренда на съемках и в поездках (впервые пару застали вместе в Сербии и Марокко), ходят слухи даже о предстоящей помолвке.

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Полина родом из Санкт-Петербурга. С Деппом она познакомилась на вечеринке в Лос-Анджелесе – в этот город девушка переехала несколько лет назад из России. По неподтвержденной информации, Депп готов ехать в Россию и знакомиться с родителями Полины.

Полина – первая девушка, с которой Депп замечен с 2017 года, когда он развелся с актрисой Эмбер Херд. Брак пары продлился меньше полутора лет и закончился взаимными обвинениями в домашнем насилии. Недавно Джонни подал иск против бывшей жены и требует выплатить ему $50 млн за клевету. Эмбер обвиняет Деппа в избиениях.

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У Деппа роман с 20-летней русской танцовщицей – актер собирается ехать свататься в Россию

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Теги: джонни депп, полина глен, роман, эмбер херд



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