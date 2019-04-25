25 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинске "эсеры" выходят на митинг за возврат прямых выборов

В Челябинске 1 мая "Справедливая Россия" проведет митинг за возврат прямых выборов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

"Здравоохранение и образование заоптимизировали до состояния упадка, городской транспорт разваливается на ходу, дворы и разбитые детские площадки вгоняют в депрессию, а воздух отравлен смогом. Власть не работает эффективно, если мы не выбираем ее напрямую. Хватит ставить назначенцев – мы хотим выбирать мэра и городских депутатов сами", - отметили в партии.

Протестная акция пройдет на Кировке у Театра оперы и балета.

Напомним, в феврале в Челябинске уже проходил митинг за возврат прямых выборов главы города. В нем приняли участие около 300 человек. Помимо партий - "Яблока" и "эсеров" - к протесту примкнули общественники: движение "СТОП-ГОК", экологи группы "Челябинск, дыши", группа обманутых дольщиков.

Добавим, что на своей первой пресс-конференции Алексей Текслер заявил, что является сторонником прямых выборов глав.

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В Челябинске "эсеры" выходят на митинг за возврат прямых выборов

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Теги: Справедливая Россия, выборы, митинг, прямые выборы,



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