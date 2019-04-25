Энергетики вернули свет тысячам уральцев: для этого пришлось перекрыть трассу М-5

Энергетики сумели полностью восстановить электроснабжение потребителей Сысертского городского округа.

Напомним, сегодня утром несанкционированные земляные работы при ремонте участка трассы "Екатеринбург - Челябинск" привели к повреждению и отключению двух высоковольтных линий 10 кВ, от которых запитаны села Патруши и Бородулино. В результате без электричества оставались около 2 тыс. жителей.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте по связям с общественностью ОАО "МРСК Урала", в течение часа энергетики частично восстановили электроснабжение в селе Патруши, а в 13 часов 30 минут аварийно-восстановительные работы были полностью завершены.

Для проведения работ на энергообъекте потребовалось перекрытие автомобильной трассы М-5. Движение закрывалось на 15 минут.