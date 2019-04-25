В Югре создадут интеллектуальный транспортный комплекс

В Югре обезопасят участки дорог с высокой концентрацией ДТП, создадут интеллектуальный транспортный комплекс, а трассы покроют износостойким асфальтобетоном. Округ приступил к реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили Накануне.RU в информационной службе портала "Открытый регион – Югра"

На семи аварийно-опасных участках югорских дорог установят предупреждающие щиты и блоки, имитирующие излучение сигналов измерения скорости, на 13 участках обустроят поперечные шумовые полосы, а почти 17 км трасс оборудуют наружным освещением.

Сейчас на региональных и межмуниципальных дорогах округа устанавливают камеры фото-видеофиксации нарушений скоростного режима. На эти средства из бюджета Югры выделено более 60 млн руб.

Кроме того, Югра планирует заключить госконтракт на создание интеллектуального транспортного комплекса. К концу 2023 г. на дорогах округа разместят 16 комплексов весогабаритного контроля. Сейчас документы для проведения торгов находятся в стадии подготовки.

Региональные и межмуниципальные дороги Югры покроют щебенисто-мастичным асфальтобетоном – сдвигоустойчивым, трещиностойким, водонепроницаемым материалом, обеспечивающим повышенную шероховатость трасс.

На создание современной транспортной системы в Югре будет направлено 39,2 млрд руб.

Напомним, в этом году Югра присоединилась к реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В мероприятиях проектов "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения" принимают участие Ханты-Мансийская, Сургутская, Нижневартовская городские агломерации.