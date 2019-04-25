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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Виктор Сысун возглавил фракцию ЛДПР в Югре

Руководителем фракции ЛДПР в Югре стал Виктор Сысун. Его кандидатуру предложил Евгений Марков, который ранее перешел в Госдуму, сообщили Накануне.RU в аппарат фракции ЛДПР в думе Югры.

Заместителем Сысуна стала Александра Мещангина.

Решение было принято на заседании фракции в региональном парламенте. Мандат депутата окружной думы получил Евгений Данников. Евгений Марков поздравил его с вхождением в парламент и в состав фракции.

Также на заседании обсуждались кандидатуры в совет законодателей Тюменской области, Югры и Ямала в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Евгения Маркова. Депутаты единогласно приняли решение направить Председателю Думы Ханты-Мансийского автономного округа ходатайство о включении в совет Виктора Сысуна.

Напомним, Евгений Марков перешел в Госдуму после назначения депутата Владимира Сысоева заместителем губернатора Тюменской области. На новой должности он будет курировать департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации. Ранее депутата прочили на пост в правительстве Югры с перспективой назначения новым губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. 19 марта депутаты Госдумы во время заседания "нижней палаты" проголосовали за досрочное сложение полномочий Сысоева, представлявшего в парламенте интересы "тюменской матрешки".

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Виктор Сысун возглавил фракцию ЛДПР в Югре

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Теги: Евгений Данников, Евгений Марков



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