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Политика Свердловская область

Лишь бы дума работала: Асбесту дополнительно выделят 320 млн рублей

На очередном заседании городской думы Асбеста, открытию которого предшествовало выступление вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, противники спикера Андрея Самарина вновь предложили рассмотреть изменения в регламент этого представительного органа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила на своей странице в социальной сети лидер думской фракции КПРФ Наталья Крылова, большинство депутатов не поддержали эту инициативу, которая грозит Самарину досрочной отставкой. В то же время народные избранники высоко оценили готовность областных властей к дополнительному финансированию городского округа.

По словам Крыловой, Бидонько сообщил, что в ближайшее время муниципалитету дополнительно выделят 320 млн руб. на капитальный ремонт центра народного творчества "Лад", газификацию двух микрорайонов и ремонт дорог.

Напомним, что на прошлом заседании асбестовские депутаты не смогли лишить мандата Крылову. Тогда часть народных избранников (11 человек) требовали досрочно прекратить ее полномочия, но остальные семь присутствовавших выступили против.

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Лишь бы дума работала: Асбесту дополнительно выделят 320 млн рублей

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Теги: Асбест, дума, Сергей Бидонько, Наталья Крылова, Андрей Самарин



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