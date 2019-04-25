25 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР

Вместо Бабича послом в Белорусию могут отправить сенатора Мезенцева

Бывший иркутский губернатор, сенатор Дмитрий Мезенцев может стать российским послом в Белорусии вместо Михаила Бабича, которого белорусский МИД обвинил недавно в попытке разрушить отношения между странами.

Кандидатуру предложил Кремлю сам президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает телеграмм-канал "Незыгарь". Белорусский лидер при этом попросил спикера Совфеда Валентину Матвиенко поддержать назначение.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Бабич не видит разницы между работой в их стране и в федеральном округе (Бабич занимал пост полпреда президента в ПФО), где "он любил раздавать нравоучения налево и направо".

Мезенцев уже трудился на международной арене - в 2013-2015 годах он был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.

"Не запомнился ничем, кроме безликости и апатии к проблемам постсоветского пространства. Вероятно, именно эти качества и привлекли в нем Лукашенко", - отмечает "Незыгарь".

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Вместо Бабича послом в Белорусию могут отправить сенатора Мезенцева

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Теги: дмитрий мезенцев, михаил бабич, белоруссия



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Ранее 20.04.2019 08:17 Мск МИД Белоруссии: Бабич разрушает дружественные отношения с Россией

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