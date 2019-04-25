Тюменка обратилась к Бастрыкину, Чайке и Кузнецовой из-за "беспредела" при расследовании дела о надругательстве над её сыном-подростком

Тюменка Алёна Т. опубликовала видеообращение, в котором требует от председателя СКР Александра Бастрыкина, Генерального прокурора Юрия Чайки и детского омбудсмена Анны Кузнецовой вмешаться в расследование надругательства двух мужчин над её сыном-подростком. По её словам, она "из жалости" к семье одного их фигурантов дела смягчила показания, а теперь возмущена тем, что предполагаемым насильникам грозит мягкое наказание, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По её словам, "она устала наблюдать бездействие сотрудников городского отдела СКР" по делу о насилии над её сыном. Мать пострадавшего рассказала, что подросток в октябре 2018 г. стал жертвой сексуального насилия, предполагаемые злоумышленники – мужчины 1985 и 1996 г.р.

"Они являлись парой, жившей как муж и жена, искавшей малолетних для своих утех", - сказала тюменка.

Сначала следователи квалифицировали преступление как "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". При таком раскладе преступникам могло грозить до 20 лет колонии.

Однако позже из дела пропала "групповая" составляющая, что позволяло смягчить итоговый вердикт Фемиды: мать пострадавшего изменила показания "после продолжительных уговоров, истерик и введения в заблуждение" со стороны матери младшего фигуранта расследования. С её стороны поступило предложение компенсировать моральный вред.

Новые показания не принимал следственный отдел по Ленинскому административному округу Тюмени, говорится в обращении. В январе 2019 г. мать младшего из злоумышленников позвонила матери пострадавшего и сказала, что "вопрос решён" и ""группы" не будет". После этого с Алёной Т. связалась следователь и настойчиво пригласила подписать новые показания.

Через несколько дней уговоров мать жертвы подписалась под новой позицией, а дело разделили на два по числу злоумышленников. Одному вменяли "Развратные действия без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста", второму – это же и секс совершеннолетнего с человеком младше 16 лет.

"После моих возмущений и просьб вернуть дело мне посыпались угрозы со стороны родственников задержанных и некие требования, как именно выступить на суде. О выплате оговоренных сумм речи не шло", - говорит Алёна Т.

По её словам, вскоре появился свидетель, который подтвердил факт группового преступления против пострадавшего, а также заявил о наличии других жертв. Алёна Т. выяснила, что в Тюмени есть ещё шесть подростков, якобы пострадавших от насилия фигурантов дела. Мать одного из них написала заявление на тех же злоумышленников, что и Алёна Т., говорится в обращении.

"Следствие не проводило никаких процессуальных действий в отношении злоумышленников. Главное, по сей день ничего не происходит со стороны следствия. 11 апреля после наших жалоб возбуждено одно уголовное дело в отношении старшего фигуранта. Но почему не в отношении двоих? Пострадавший ребёнок чётко указывал на двух людей. Вразумительного ответа на это мы на личном приёме не получили. Следственный комитет, пользуясь нашей некомпетентностью, отмахивается от меня и второй мамы. Почему следствие не ищет других пострадавших?" - сказала Алёна Т.

Она просит от глав СК и прокуратуры, а также детского омбудсмена "взять ситуацию на особый контроль, проверить работу следственного отдела по Ленинскому административному округу Тюмени, СУ СКР по Тюменской области".

В пресс-службе СКР Накануне.RU сообщили, что главе тюменского областного управления СКР области поручено провести личный прием заявительницы. Кроме того, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета проверят изложенные в обращении доводы, в частности, давление на тюменку со стороны сотрудников районного отдела регионального управления СКР и родственников обвиняемых.