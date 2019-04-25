Группа "Любэ" представила клип про Крымский мост

Группа "Любэ" сняла клип про Крымский мост, видео опубликовано в соцсетях коллектива, сообщили Накануне.RU в инфоцентре "Крымский мост".

Песня записана с участием солисток группы "Фабрика".

"По сценарию действие происходит на черноморском побережье России, куда солист "Любэ" Николай Расторгуев приезжает отдохнуть вместе с другими участниками группы – клавишником и баянистом Виталием Локтевым, барабанщиком Александром Ерохиным и бэк-вокалистом Алексеем Кантуром", - рассказали в инфоцентре.

В клипе представлены панорамные съемки Крымского моста, пересекающего Керченский пролив. "Они проводились на ключевом и наиболее красивом участке автодороги – фарватерном, где потоки машин проезжают под сводами арки", - говорится в сообщении.

Сам солист группы "Любэ" назвал мост "грандиозным сооружением" и посоветовал все, кто имеет возможность, проехать по нему.