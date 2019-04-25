25 Апреля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Югре отремонтируют 130 километров дорог

В этом году в Югре отремонтируют 130 км дорог и обустроят четыре площадки для отдыха водителей, сообщили Накануне.RU в информационной службе портала "Открытый регион – Югра".
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Ремонт более 105 км региональных и межмуниципальных дорог и 30,8 км дорожной сети городских агломераций предусмотрен планом реализации регионального проекта "Дорожная сеть", входящего в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Всего в 2019 – 2024 гг. в Югре будет отремонтировано почти 634 км дорог. На эти цели пойдет 32,4 млрд руб., из которых 24,6 млрд руб. – средства окружного бюджета и 7,8 млрд руб. – федерального.

Напомним, в этом году Югра присоединилась к реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В мероприятиях проектов "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения" принимают участие Ханты-Мансийская, Сургутская, Нижневартовская городские агломерации.

Ожидается, что к концу 2024 г. доля качественных дорог в Югре увеличится до 87,2%, доля перегруженных дорог сократится на 11,5%, а "опасных" участков станет в два раза меньше.

Стоит отметить, что осенью прошлого года правительство Югры утвердило 25 государственных программ по улучшению качества жизни в регионе. Согласно программе по созданию современной транспортной системы округа, к 2025 г. в регионе появится 209 км новых дорог, почти вдвое уменьшится количество аварийно-опасных участков, а доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, достигнет почти 100%.

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В Югре отремонтируют 130 километров дорог

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Теги: безопасные и качественные автомобильные дороги, югра, хмао, ремонт дорог



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