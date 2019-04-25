На Среднем Урале создадут книгу о подвигах героев Великой Отечественной

На Среднем Урале создадут "Книгу Всенародной Памяти", в которой будут собраны истории о подвигах героев Великой Отечественной войны. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Реализацию проекта уже обсудили ученые, политологи, представители ветеранских и молодежных общественных организаций, а также эксперты в области сохранения культурного наследия и исторической памяти. По словам исполнительного директора оргкомитета "За книги!" Александра Жихарева, к проекту подключились все муниципалитеты региона.

Уже известно, что "Книга Всенародной Памяти" станет дополнением к изданным еще в Советском Союзе "Книгам Памяти", в которых размещены списки воинов.

Кроме этого, в Свердловской области стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка". Ежедневно до 9 мая волонтеры в центре Екатеринбурга будут раздавать Георгиевские ленты - символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, а также рассказывать о правильном ношении ленты и истории ее происхождения.