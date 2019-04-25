В Москве 16-летняя девушка погибла после падения под поезд метро

Несовершеннолетняя москвичка погибла под поездом на станции метро "Фрунзенская" Сокольнической линии столичной подземки.

16-летняя девушка упала на рельсы. Машинист применил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на пассажирку, сообщает "Интерфакс".

ЧП произошло около девяти часов утра. Некоторое время поезда не ходили от станции "Парк культуры" до "Спортивной".

В феврале на фиолетовой ветке метро в Москве пассажир упал на рельсы. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии было увеличено из-за инцидента.