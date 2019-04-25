Роскомнадзор ограничит доступ к пиратским копиям "Игры престолов"

Роскомнадзор ограничил доступ к "пиратским копиям" сериала "Игра престолов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что меры по ограничению контента принимаются в том числе к еще не вышедшим в официальный релиз видеоматериалам.

"В настоящий момент доступ к пиратским копиям сериала ограничен на 138 сайтах, ожидается удаление еще с 26 страниц. Всего меры принимаются в отношении 327 интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.