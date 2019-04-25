Верховная рада приняла закон о беспощадной украинизации

Верховная рада окончательно приняла законопроект "О функционировании украинской мовы как государственной". Уходящий президент Петр Порошенко заявил, что подпишет закон. Процесс был лишь приторможен перед выборами, чтобы не раздражать избирателей, но после поражения на выборах необходимость в этом отпала.

Новый закон устанавливает беспощадную насильственную украинизацию. На мове должны "розмовлять" все госслужащие, учителя, медики, работники сферы обслуживания. Все электронные СМИ заставят параллельно писать на мове, стартовая страница на мове должна загружаться по умолчанию. Все учреждения образования, включая детсады, заставят в течение нескольких лет полностью перейти на мову.

Закон не распространяется только на личное общение и богослужения.

Автор законопроекта Николай Княжицкий пугал депутатов. "Если мы не примем этот закон, то большая часть украинцев будет с российскими паспортами", - призывал он перед голосованием.

Фактически закон создает языковое гетто, заявил депутат Рады Александр Долженков.

"Это закон о запрете любого языка, кроме украинской мовы", - сказал депутат Александр Вилкул.

Напомним, победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский пообещал продолжить курс на насильственную украинизацию. Накануне.RU писало о подробностях законопроекта после принятие его в первом чтении.