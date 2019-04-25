Арбитраж подтвердил решение об отмене разрешения на строительство здания у речного вокзала в Перми

Стало известно решение арбитражного суда Уральского округа относительно отмены разрешения на строительство здания у речного вокзала, передает корреспондент Накануне.RU. Арбитраж поддержал ранее вынесенное решение апелляционного суда Пермского края.

Напомним историю тяжбы, которая возникла еще в прошлом году. С требованием признать возведенное на Монастырской, 2б здание самовольной постройкой и снести его обращалась в суд первой инстанции Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Ответчиком выступа собственник земельного участка, на котором возводился объект, — ООО «Магнат». В качестве третьего лица на стороне истца выступала Инспекция государственного строительного надзора (ИГСН) Пермского края и краевое минимущество.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия выдвигала требование о проведении независимой строительно-технической экспертизы здания. Цель проведения экспертизы - подтвердить, что оно является самовольной постройкой.

Как известно, в октябре 2018 года специалисты ИГСН провели внеплановую проверку ООО «Магнат». В итоге проверки было выяснено, что ООО "Магнат" осуществляло на объекте строительно-монтажные работы, не имея на это соответствующего разрешения. как утверждала ИГСН в суде, работы собственник земельного участка проводил в период с 16 июля по 16 ноября 2018 года. При этом, разрешение на строительство объекта на Монастырской, 2б было отозвано департаментом градостроительства и архитектуры Перми еще в феврале прошлого года. Основываясь на этих данных, ИГСН утверждала, что ООО «Магнат» допущено административное правонарушение и требовала приостановить работы на объекте на срок 90 суток.

Стоит напомнить, что ИГСН добилась в суде привлечения общества к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП и выплате штрафа в сумме 400 тыс. руб.

ООО «Магнат» с решением не согласилось и подало апелляционную жалобу. В связи с этим представитель ответчика заявил ходатайство об отложении производства по делу, указав на существующую взаимосвязь между наложением штрафа и требованием приостановить строительные работы. Представитель "Магната" отмечал, что на данный момент строительство здания на Монастырской, 2б «Магнатом» не ведётся.

Как известно, ООО «Магнат» возводит на ул. Монастырской, 2б здание «Центр многофункцонального назначения». Разрешение на строительство здания по адресу ул. Монастырская, 2Б компания «Магнат» получила в 2015 году. Изначально городской департамент градостроительства и архитектуры отказал в его выдаче, но компании удалось оспорить это решение в краевом арбитражном суде. Строительство объекта стартовало в июле 2016 года. В шестиэтажном (включая подземный этаж) здании площадью 10,5 тыс. кв. метров планировалось разместить развлекательный комплекс, включающий в себя ресторан, гостиницу, магазины, а также установить детские аттракционы. В марте 2018 года администрация Перми все-таки отозвала разрешение на строительство. Ранее краевой Арбитражный суд признал законным отзыв департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми у ООО «Магнат» разрешения на строительство. Застройщик участка подал апелляционные жалобы на это решение. Позже Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в краевой Арбитражный суд с иском о признании объекта самовольной постройкой. В отношении здания судом были приняты меры обеспечительного характера.